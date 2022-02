O Cobras Rugby XV é o Brasil na Superliga Americana da modalidade

O Brasil será representado pela franquia dos Cobras na 3ª edição da Superliga Americana de Rugby (SLAR). O torneio, confirmado pela Sudamérica Rugby, será disputado entre os dias 13 de março e 28 de maio. As partidas terão cinco sedes (Montevidéu [Uruguai], Santiago e Valparaíso [Chile], Cidade Del Este e Assunção [Paraguai]).

A equipe nacional, gerenciada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), terá pela frente o atual campeão Jaguares XV (Argentina), o finalista Peñarol Rugby (Uruguai), o Selknam (Chile), o Olimpia Lions (Paraguai) e o Cafeteros Pro (Colômbia). Em 2021, o Cobras terminou na quinta posição da competição, com duas vitórias sobre o colombiano Cafeteros Pro e uma vitória sobre o chileno Selknam.

Segundo o técnico do Cobras Brasil XV, Fernando Portugal, o time já tem uma estratégia definida: “Insistimos na estratégia de mesclar experiência com jogadores revelados no Americas Pacific Challenge, nos torneios de clubes e seleções regionais e nos Curumins, a divisão de base da seleção brasileira. Também adicionamos a experiência de dois jogadores estrangeiros que nunca atuaram no Brasil. Este balanço permite que a comissão técnica dê oportunidade a jogadores mais jovens e mantenha o time competitivo para enfrentar adversários de alto nível que se reforçaram sobretudo com jogadores argentinos”.

Os atletas estrangeiros que reforçarão a equipe verde e amarela são o pilar argentino Mariano Ezequiel Filomeno e o francês Simon Bienvenu.

A estreia brasileira será contra o Peñarol, no estádio Elias Figueroa.