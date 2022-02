Pequim: norte-americana Chloe Kim é 1ª bicampeã olímpica no halfpipe

A norte-americana Chloe Kim consolidou sua posição como uma das maiores do snowboard feminino com uma performance impressionante nesta quinta-feira (10) para ganhar o ouro no halfpipe nos Jogos de Inverno e defender com sucesso seu título olímpico de 2018.

A jovem de 21 anos se destacou das rivais na primeira descida, conquistando uma pontuação de 94 ao aterrissar com giro de 1080 graus. A espanhola Queralt Castellet nunca conseguiu alcançar Kim e teve que se contentar com a prata, enquanto Sena Tomita, do Japão, conquistou a medalha de bronze.

History maker.



Chloe Kim is the first woman to win back-to-back Olympic #Snowboard Halfpipe golds. 🥇🥇#Beijing2022 pic.twitter.com/0vtvo0NnHh — Olympics (@Olympics) February 10, 2022

Kim, que aos 17 anos se tornou a mulher mais jovem a ganhar o ouro olímpico no snowboard nos Jogos de Pyeongchang em 2018, voltou com estilo depois de quase dois anos fora das pistas.

Depois de sua primeira descida, Kim colocou as mãos em seu capacete preto e caiu de joelhos na neve, muito feliz por ter acertado o que ela chamou de "descida de segurança".

"Eu estava tão orgulhosa de mim mesma", disse Kim sobre sua primeira descida, acrescentando que ela teve uma sessão de treinos terrível, em que caiu duas vezes antes da final desta quinta-feira, que inicialmente a colocou em um "espaço estranho". "Eu estava transbordando de emoções quando consegui pousar na primeira tentativa."

