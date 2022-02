Primeiro Ba-Vi do ano termina em igualdade por 1 a 1

O estádio do Barradão foi palco nesta quarta-feira (2) do primeiro Ba-Vi do ano. Porém, o confronto entre Bahia e Vitória, válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, terminou em igualdade de 1 a 1, um resultado que não foi bom para ninguém.

Fim de jogo. O Vitória empatou pelo placar de 1x1 com o adversário, em primeiro clássico do ano. O gol foi marcado por Luidy (@luidyviegas_96 ).



Próximo compromisso do rubro-negro será no dia 13 de fevereiro, contra o Vitória da Conquista.



📸: @pietrocarpifc #ECV #SouNego pic.twitter.com/hc22BiL4L8 — ECVitória (@ECVitoria) February 3, 2022

O resultado deixou o Esquadrão de Aço na 4ª posição da classificação, com 6 pontos (3 pontos a menos do líder Jacuipense). Já o Rubro-Negro aparece uma posição abaixo na tabela, com 5 pontos.

Após um primeiro tempo sem gols, o Vitória abriu o placar aos 11 minutos da etapa final com um belo gol de Luidy. Porém, aos 24 Jonathan cruzou e Rodallega aproveitou para garantir o empate do Bahia.

O Esquadrão de Aço volta a entrar em campo pela competição apenas na próxima quarta-feira (9), quando mede forças com o Barcelona de Ilhéus. Quatro dias depois o Rubro-Negro visita o Vitória da Conquista.