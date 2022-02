Com equipe titular, Grêmio supera São José por 2 a 1 no Gaúcho

O Grêmio derrotou o São José por 2 a 1, nesta quarta-feira (2) em Porto Alegre, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Esta foi a primeira oportunidade na qual o Tricolor contou com a equipe considerada titular.

Fim de jogo: #Grêmio 2x1 São José



Na estreia da equipe principal e embalados pela banda que cantou durante os 90 minutos, Campaz e Diego Souza marcaram na vitória contra o São José! No domingo enfrentaremos o Guarany.

🇪🇪 #GRExSJO #Gauchão2022 #VamosTricolor #PeloGrêmioComOGrêmio pic.twitter.com/o4drrcyPph — Grêmio FBPA (@Gremio) February 2, 2022

Com este resultado o Grêmio assumiu a vice-liderança da competição com 7 pontos. A liderança da competição é do Internacional, que, jogando com uma equipe alternativa no estádio 19 de Outubro, ficou no 0 a 0 com o São Luiz também nesta quarta.

#SLUxINT | 2T | ⏱ 51' - Fim de jogo em Ijuí! Colorado roda o elenco, fica no empate em 0 a 0 com o São Luiz e segue na liderança do Gauchão. Na próxima rodada, vamos para Erechim enfrentar o Ypiranga. #VamoInter 🇦🇹



📻 https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/92fNWRkHbo — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 2, 2022

A vitória do Tricolor foi construída com gols de Diego Souza e Campaz, enquanto Bruno Jesus descontou para o São José. O Grêmio volta a entrar em campo pela competição no domingo (6), quando recebe o Guarany de Bagé. Um dia antes o Internacional visita o Ypiranga.