Santos cede empate ao lanterna Novorizontino pelo Campeonato Paulista

A maioria dos cerca de oito mil torcedores que foram à Vila Belmiro, em Santos (SP), na noite deste domingo (27), saíram decepcionados. Em casa, o Santos apenas empatou com o Novorizontino, lanterna do Campeonato Paulista, por 2 a 2, pela nona rodada da competição. A equipe do interior tinha balançado as redes apenas uma vez nos oito jogos anteriores.

Final de jogo: Santos 2x2 Grêmio Novorizontino pic.twitter.com/XrrgsoFtCx — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 27, 2022

A igualdade não foi boa para ninguém. O Peixe foi a dez pontos e ocupa a terceira posição do Grupo D. É a mesma pontuação do vice-líder Santo André, que fica à frente por ter melhor saldo de gols. O Tigre permanece na lanterna do Grupo B, com três pontos. São quatro a menos que o Água Santa, último colocado do Grupo A e dono da segunda pior campanha geral. Se o Paulista terminasse agora, Água Santa e Novorizontino seriam rebaixados à Série A2.

O Santos não demorou a sair na frente. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o lateral improvisado Vinícius Balieiro cruzou na direita e o meia Ricardo Goulart, de cabeça, mandou para as redes. O Alvinegro seguiu com mais presença ofensiva e o Novorizontino buscando os contra-ataques. Aos 47, Chrigor (que tinha acabado de entrar) teve a chance do empate, ao receber livre do também atacante Léo Tocantins, na área, mas bateu muito alto.

Na etapa final o Peixe quase ampliou aos dois minutos, em chute na trave do atacante Marcos Guilherme. Três minutos depois o Tigre conseguiu o empate, com o atacante Douglas Baggio cobrando a penalidade marcada em cima do volante Léo Baiano. O time da casa escapou de sofrer a virada aos 16. O goleiro João Paulo, frente a frente com Rômulo, salvou com os pés a batida do atacante.

Aos 25 minutos o técnico interino santista, Marcelo Fernandes, trocou Ângelo pelo também atacante Lucas Barbosa. A torcida não aprovou a mudança. Dois minutos depois, porém, o atacante Lucas Braga cruzou pela esquerda e o próprio Lucas Barbosa apareceu para recolocar o Santos na frente. A vantagem durou pouco. Aos 39, o meia Marcinho aproveitou a sobra de uma bola desviada pelo volante alvinegro Camacho e mandou de primeira para as redes, dando números finais à partida.

O Santos volta a campo neste sábado (5), às 18h30 (horário de Brasília), diante da Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A partida deve marcar a estreia do técnico Fabian Bustos. O Novorizontino joga no domingo (6), no mesmo horário, contra a Inter de Limeira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).