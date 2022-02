Santos empata em casa com São Bernardo e não embala no Paulista

Cinco rodadas do Campeonato Paulista se passaram e o Santos continua sem embalar na competição. Nesta quinta-feira (10), o Peixe empatou por 1 a 1 com o São Bernardo na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Final de jogo na Vila Belmiro: Santos 1x1 São Bernardo. pic.twitter.com/i8ywh5o2T2 — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 10, 2022

O Alvinegro foi a seis pontos, permanecendo na terceira posição do Grupo D, que tem o Red Bull Bragantino na liderança, com dez pontos. O Bernô está na ponta do Grupo B, com oito pontos, dois a frente da vice-líder Ferroviária e quatro diante do São Paulo, terceiro colocado, que tem um jogo a menos. Os dois primeiros de cada uma das quatro chaves da primeira fase avançam às quartas de final.

Os anfitriões foram superiores na maior parte do primeiro tempo e acabaram premiados. Aos 25 minutos, Ângelo escapou da marcação pela direita e lançou o também atacante Marcos Leonardo, que tocou por cima do goleiro Júnior Oliveira para abrir o placar. Na etapa final, os visitantes cresceram na partida e conseguiram o empate. Aos 19 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, o volante Rodrigo Souza desviou e o atacante Silvinho cabeceou para as redes.

Os times voltam a campo no domingo (13). O Santos joga às 16h (horário de Brasília) contra o Ituano, novamente na Vila. Mais tarde, às 20h30, o São Bernardo recebe o Bragantino no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).