Torneio da França: Brasil fica no 0 a 0 com Finlândia em último jogo

A seleção feminina de futebol se despediu do Torneio Internacional da França sem vitórias. Nesta terça-feira (22), as brasileiras empataram sem gols com a Finlândia, no estádio Michel D'Ornano,na cidade de Caen, pela terceira e última rodada da competição amistosa, que serviu de preparação para a Copa América, marcada entre 8 e 30 de julho, na Colômbia.

O Brasil finalizou o torneio com dois pontos, na terceira posição. A equipe canarinho também somou ponto ao empatar por 1 a 1 com a Holanda, na quarta-feira passada (16). No último sábado (19), as brasileiras foram derrotadas pela França, por 2 a 1, de virada. A Finlândia, com um ponto, ficou na quarta e última colocação. As escandinavas perderam de francesas (5 a 0) e holandesas (3 a 0) nos jogos anteriores.

No primeiro tempo, as brasileiras repetiram os erros no último passe, observados nos dois jogos anteriores. Mesmo assim, dominaram as ações e tiveram chances de abrir o placar. Aos seis minutos, a meia Ary Borges cruzou rasteiro pela direita e Marta concluiu. A goleira Miika Korpela salvou e a própria atacante pegou o rebote, mas o chute, desviado, foi por cima da meta.

Aos 18, novamente pela direita, a lateral Letícia Santos cruzou por baixo, Korpela deu rebote e a atacante Debinha aproveitou a sobra quase na linha da pequena área, mas a zagueira Anna Westerlund, de cabeça, evitou o gol em cima da linha. Marta ainda finalizou com perigo outras duas vezes, aos 37 e aos 40 minutos, parando na goleira finlandesa.

O susto ficou por conta de Duda. Aos 22 minutos, a meia sentiu o tórax em uma disputa de bola na área das escandinavas e foi substituída por Ana Vitória. A jogadora brasileira teve dificuldades para caminhar até o banco de reservas.

Na volta do intervalo, Ana Vitória ficou no quase em um chute, dentro da área, que passou rente à trave, assim como a cobrança de falta de Debinha, aos dez minutos. Com o desenrolar do segundo tempo, o Brasil foi sentindo falta da criatividade das meias Kerolin e Ary Borges, que já haviam sido substituídas, e teve dificuldades para furar o ferrolho finlandês.

A técnica Pia Sundhage terá duas data-Fifa (período destinado a jogos entre seleções), entre 4 e 12 de abril e 20 a 28 de junho, antes da Copa América. Os adversários neste período ainda não foram anunciados.