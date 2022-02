Seleção perde de virada da França, anfitriã do Torneio Internacional

Não foi neste sábado (19) que a seleção brasileira feminina de futebol quebrou a escrita diante da França. O escrete canarinho perdeu de virada por 2 a 1 para a seleção anfitriã, na segunda rodada do Torneio Internacional da França, na cidade de Caen, na Normandia. A competição amistosa vale de preparação para a Copa América, em julho, que garante vagas para a Copa do Mundo programada para o ano que vem.

Foi a segunda partida sem vitórias do Brasil no Torneio Internacional, em Caen. A seleção estreou com empate em 1 a 1 com a Holanda, na última quarta (16), com gol de pênalti de Marta, já nos minutos finais. E novamente neste sábado (19), foi a atacante, de 36 anos - completados hoje - que brilhou ao abrir o placar no estádio Michel D'Ornano, em cobrança de pênalti, aos 18 minutos de partida. A seleção mal teve tempo de comemorar: quatro minutos depois veio o gol do empate francês. A jogada começou após um chute de fora da área de Hamraoui, que desviou em Angelina. A bola foi ao alto e houve indefinição da zagueira Rafaelle e da goleira Letícia, e quem aproveitou o vacilo foi a atacante francesa Katoto que mandou para o fundo da rede.

No segundo tempo, as francesas foram para o ataque, e logo aos seis minutos,a goleira Letícia salvou o gol brasileiro ao defender uma bola venenosa de Toletti, de cabeça. A pressão continuou e aos 13, Katoto virou para a França, marcando o segundo dela na partida.

A seleção feminina, comandada pela técnica Pia Sundhage, encerra sua participação no torneio amistoso na próxima terça-feira (22), às 14h30 (horário de Brasília), contra a Finlândia.