Fortaleza leva a melhor em clássico contra o Bahia na Copa do Nordeste

Dentro dos próprios domínios, na Arena Castelão, o Fortaleza voltou a ganhar na fase de grupos da Copa Nordeste após uma sequência de três empates. O time comandado pelo técnico argentino Pablo Vojvoda derrotou o Bahia por 3 a 1, na noite deste sábado (19). Com o triunfo, o time da capital cearense se isolou ainda mais na liderança do Grupo A: soma 12 pontos após seis rodadas. Já o Tricolor baiano estacionou na quarta posição do Grupo B com apenas sete pontos.

DEPIETRI FECHOU A CONTAGEM NO CASTELÃO! QUE VITÓRIA DO LAION, MEU POVO! 🔥🦁



Os anfitriões confirmaram a força do mando de campo no primeiro tempo. Logo aos três minutos, Moisés arrancou em contra-ataque e serviu a Silvio Romero. O atacante não desperdiçou e abriu o marcador para o Fortaleza. Aos 29, o camisa 21, Moisés, novamente apareceu de forma decisiva, ampliando o placar em chute certeiro.

Na etapa final, o Bahia, comandado pelo treinador Guto Ferreira, voltou com outra disposição, após duas substituições. O jogo mal recomeçou e o Tricolor diminui com o colombiano Rodallega. O centroavante bateu, de primeira, superando o goleiro Max.

Apesar da pressão pelo empate, a equipe baiana acabou sofrendo o terceiro gol. Já nos acréscimos, o argentino Valentin Depietri, de 21 anos, selou a vitória no Castelão por 3 a 1. O clássico nordestino contou com a presença de 15.798 torcedores, o equivalente a 30% da capacidade do Castelão. O limite da torcida no estádio foi estabelecido por decreto do governo do Ceará, em razão da pandemia de covid-19.