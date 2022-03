Athletico-PR anuncia o atacante uruguaio Agustín Canobbio

O Athletico-PR anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação de mais um reforço para a temporada, o atacante uruguaio Agustín Canobbio. O jogador de 23 anos, que estava no Peñarol (Uruguai), firmou um contrato de cinco temporadas.

“Meu sentimento é de muita alegria por estar aqui no Athletico-PR hoje [...]. Escolhi o Athletico por ser um clube que tem projeto, que tem uma linda estrutura e uma grande torcida. É um dos grandes clubes do continente, e espero aqui seguir crescendo na minha carreira”, declarou o jogador, que assumiu a camisa 9 do Furacão.

Canobbio é uma das revelações do futebol de seu país, inclusive com convocações para seleção principal. Pelo Peñarol ele disputou 125 partidas oficiais, conquistando as edições 2018 e 2021 do Campeonato Uruguaio e a edição 2018 da Supercopa do Uruguai.

O jogador chega para reforçar o Furacão em uma temporada na qual o grande objetivo é conquistar o título da Copa Libertadores. O Athletico-PR, que está no Grupo B da competição continental, estreia na próxima terça-feira (5) contra o Caracas (Venezuela).

