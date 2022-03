Australiano Mick Fanning fará novo retorno ao surfe em Bells Beach

O australiano Mick Fanning, tricampeão mundial que ganhou as manchetes internacionais ao escapar de um ataque de tubarão, fará um novo retorno ao surfe profissional quatro anos depois de anunciar sua aposentadoria.

O surfista de 40 anos competirá em Bells Beach, na Austrália, no próximo mês, após receber um convite para o evento, que é a quarta parada da World Surf League 2022 Championship Tour.

No, you’re not dreaming, @mick_fanning will be putting on the jersey at the Rip Curl Pro Bells Beach once again.

Watch him live, April 10-20 on https://t.co/ie0ZfMVLPY.@ripcurl @melbourne pic.twitter.com/ebY8F8i1sy