Billie Jean King Cup: 5 brasileiras irão a torneio mundial de tênis

Cinco tenistas brasileiras mais bem ranqueadas pela Associção de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês) vão representar o país na Billie Jean King, a Copa do Mundo do tênis feminino, programada para o período de 13 a 16 de abril, em Salinas (Equador). Na lista de convocadas, anunciada pela treinadora Roberta Burzagli nesta quarta-feira (9), estão Beatriz Haddad (61ª no ranking de simples da WTA), Laura Pigossi (186ª na simples, e 170ª nas duplas), Carolina Meligeni (216ª em simples e 124ª nas duplas), Gabriela Cé (286ª de simples), e Rebeca Pereira, a estreante no torneio. Além do Brasil no Grupo Zonal Americano – etapa classificatória - estão Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México e Paraguai.

“Nós estamos com uma equipe muito boa, tanto para a disputa de simples quanto nas duplas. É uma pena não podermos contar com a Luisa Stefani, que está se recuperando da lesão no joelho, mas temos um time muito coeso, com atletas vivendo bons momentos nas suas carreiras”, afirmou Burzagli , em depoimento à Confederação Brasileira de Tênis (CBTenis).

O torneio em Salinas ocorrerá em quadra rápida e aberta, o que pode favorecer o desempenho do time Brasil.

"A Bia e a Laura gostam muito de quadra rápida. Mas lá em Salinas não é tão rápido, o que também é bom para a Carol e para a Gabi. Tênis é um esporte de adaptação, em que cada semana o atleta está em um lugar diferente, numa superfície diferente, com altitude diferente. Todas as nossas atletas estão muito acostumadas com isso e terão capacidade de se adaptar rapidamente", aponta a capitã.

Os países participantes serão divididos em dois grupos e os dois melhores em cada chave avançam aos playoffs da competição.