Bruno Fernandes garante vaga de Portugal no Mundial do Catar

Bruno Fernandes marcou os dois gols da seleção de Portugal na vitória por 2 a 0 sobre os visitantes da Macedônia do Norte, classificando a equipe para a Copa do Mundo no Catar, após uma partida tensa pela repescagem europeia nesta terça-feira (29).

Empurrado por 50 mil torcedores no Estádio do Dragão, no Porto, Portugal dominou o jogo desde o início, mas sofreu para quebrar a forte defesa da Macedônia do Norte, conseguindo apenas três finalizações no gol apesar de ter quase 70% de posse de bola.

Fernandes abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, após interceptar um passe de seu melhor amigo, o capitão da Macedônia do Norte Stefan Ristovski. Ele tabelou com Cristiano Ronaldo antes de superar o goleiro.

O meia de 27 anos selou a vitória de Portugal aos 20 da segunda etapa, com um arremate à queima-roupa após cruzamento de Diogo Jota.

A equipe de Fernando Santos, então, deixou o tempo passar, festejando ao apito final com seus torcedores que permaneceram nas arquibancadas por mais de 15 minutos após a partida, cantando enquanto os jogadores davam uma volta no campo segurando uma enorme bandeira de Portugal.

Portugal, que venceu a Eurocopa de 2016 na França, se classificou para a sexta Copa do Mundo consecutiva e não ficou fora de uma grande competição internacional nos últimos 20 anos.

A seleção portuguesa foi para a repescagem por ter ficado em segundo lugar no Grupo A, após perder seu último jogo em casa para a Sérvia por 2 a 1 em novembro passado.

Classificação da Polônia

Robert Lewandowski e Piotr Zielinski marcaram gols no segundo tempo e garantiram a vaga da Polônia na Copa do Mundo do Catar com uma vitória de 2 a 0 sobre a Suécia em um jogo eletrizante nesta terça.

Os poloneses tiveram dificuldades para conter uma seleção sueca jovem cheia de vigor ofensivo, mas no final capitalizaram os erros dos visitantes graças à experiência de Lewandowski e de seus companheiros de equipe.

