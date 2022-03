Eliminatórias: seleção terá mudanças para último duelo contra Bolívia

Já classificada para a Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira de futebol terá alterações no time titular que encara a Bolívia nesta terça-feira (29), no último confronto das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida em La Paz, a mais de 3,6 mil metros de altitude, terá início às 20h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na Rádio Nacional.

No último preparatório na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), antes do embarque para La Paz na tarde de hoje (28), o técnico Tite testou mudanças no time em relação ao que goleou o Chile na última quinta (24), por 4 a 0, no Maracanã.

Tite dividiu o grupo em duas equipes, sendo a sem colete com Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Eder Militão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Antony, Richarlison e Philippe Coutinho. Na equipe com colete amarelo ficou Everson, Danilo, Thiago Silva, Felipe e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Arthur; Rodrygo, Erick Marcus (do sub-20 do Vasco) e Gabriel Martinelli.

"A gente sempre tem uma expectativa, independentemente das adversidades colocadas. Não vai ter um time tão vertical como temo sido nos últimos jogos porque não permite, é desumano, não há essa condição. Existem outras estratégias, de posse de bola. Claro que não vai conseguir colocar o mesmo ritmo, essa velocidade que a gente emprega nos jogos em casa ou em condições normais", afirmou o treinador durante entrevista gravada no domingo e publicada pela CBF nesta segunda (28).

O Brasil lidera a tabela de classificação das Eliminatórias, com 42 pontos, seguido de Argentina (38), Equador (25) e Uruguai (25). Oitava colocada (15), a seleção boliviana não tem mais chances de classificação à Copa do Catar.

Goleiro Santos, o último convocado

Neste domingo (27), o goleiro Santos (Athletico) foi o último jogador chamado por Tite para integrar o escrete canarinho. Ele substituirá Weverton, que foi desconvocado após sofrer um trauma na mão esquerda durante treinamento ontem (27) na Granja Comary . De acordo com Rodrigo Lasmar, médico da seleção, não haveria tempo suficiente para recuperação de Weverton para o jogo desta terça (29) na capital boliviana.