Presidente da federação peruana de futebol é preso por corrupção

O presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), Agustín Lozano, foi detido na quinta-feira (7) em meio a uma investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro, informou a polícia após uma operação transmitida pela televisão local.

A "detenção preliminar" de 15 dias ocorre em um momento em que os promotores estão investigando supostos desvios de fundos da FPF, favorecimento de alguns clubes de futebol profissionais e venda de ingressos, disse uma fonte do Ministério Público.

O chefe da polícia fiscal, general Milton Santos, disse à estação de rádio local RPP que a operação policial foi realizada em várias propriedades em Lima e no interior do país e que Joel Raffo, presidente do clube Sporting Cristal, um dos mais populares do país andino, também foi preso.

"Fizemos uma batida e prendemos o presidente da federação peruana de futebol por ordem judicial", declarou ele.

A prisão do dirigente ocorre quase uma semana antes da partida entre as seleções peruana e chilena pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em Lima.

Segundo documento fiscal, visto pela Reuters, a investigação também trata de uma suposta “fraude”, incluindo a revenda de ingressos para uma partida de eliminatórias da seleção para a Copa do Mundo do Catar 2022.

“Só quero pedir paz de espírito à minha família e às pessoas que confiam em mim e espero que a justiça seja feita”, disse Lozano aos repórteres quando foi introduzido em um carro da polícia após prisão em sua casa em Lima.

