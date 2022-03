Classificar à Copa é desafio mais importante, diz técnico de Portugal

O técnico da seleção de Portugal, Fernando Santos, descreveu as Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar como o desafio mais importante de seu período no comando da equipe, ao anunciar a lista de jogadores convocados, nesta quinta-feira (17).

Portugal enfrentará a Turquia em 24 de março, no Porto, e o vencedor jogará cinco dias depois com Itália ou Macedônia do Norte em um jogo que determinará uma das últimas três vagas da Europa para o Mundial do Catar, que começa em novembro.

O veterano atacante Cristiano Ronaldo, do Manchester United, foi incluído na lista de 25 jogadores que começarão sua preparação na segunda-feira (21).

"É simples: precisamos vencer, nada mais importa", disse Santos em entrevista coletiva. "Este é o desafio mais importante que eu já tive como técnico de Portugal. Não é o mais difícil, o mais importante. Precisamos estar na Copa do Mundo para o nosso povo. Os ingressos foram esgotados em minutos há mais de um mês. Nossos torcedores serão um fator importante e não podemos desapontá-los".

Em seus oito anos como treinador de Portugal, Santos venceu o Campeonato Europeu de 2016 e chegou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

O técnico está confiante de que sua equipe, que foi para a repescagem depois de perder a partida final da fase de grupos das eliminatórias para a Sérvia, poderá avançar se mantiver a calma.

"Estamos nesta espiral de drama que não é positiva para nós", disse Santos. "Perdemos um jogo nos últimos sete jogos. Houve coisas que não correram bem, mas simplesmente não ganhamos um jogo contra a Sérvia", afirmou. "Ficamos muito chateados com isso, mas agora se trata de pegar o que teve de positivo e ganhar novamente. O talento vence jogos, mas uma equipe ganha campeonatos. Os jogadores sabem disso e estão com a mentalidade correta".

Convocados

Goleiros: Rui Patrício (Roma), Anthony Lopes (Lyon), Diogo Costa (Porto)

Defensores: Cédric Soares (Arsenal), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Meio-campistas: Danilo (Paris Saint-Germain), Rúben Neves (Wolves), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolves), Matheus Nunes (Sporting), Otávio (Porto), Bernardo Silva (Manchester City).

Atacantes: André Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético de Madri), Rafael Leão (Milan)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.