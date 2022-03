Fifa adia partida entre Ucrânia e Escócia pelas Eliminatórias da Copa

A Fifa adiou a partida da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo entre Ucrânia e Escócia que estava agendada para o dia 24 de março, informou a entidade máxima do futebol mundial em comunicado nesta terça-feira (8).

O vencedor do jogo, que será disputado no estádio Hampden Park, em Glasgow, enfrentará o ganhador do duelo entre Áustria e País de Gales na disputa por uma vaga para o Mundial do Catar, que será disputado em novembro.

“A partida entre Escócia e Ucrânia [...] será agora adiada para a janela existente em junho e, consequentemente, a partida entre os vencedores de Escócia x Ucrânia e País de Gales x Áustria também será adiada”, disse a Fifa em comunicado.

