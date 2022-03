Federação ucraniana pede à Fifa que duelo contra Escócia seja adiado

A Federação Ucraniana de Futebol pediu à Fifa para adiar a partida pela repescagem da Copa do Mundo contra a Escócia em 24 de março, disse a entidade que rege o futebol mundial nesta quinta-feira (4).

Os vencedores do jogo em Hampden Park, Glasgow, enfrentarão Áustria ou País de Gales por uma vaga na Copa do Mundo, em novembro, no Catar.

"A Fifa confirma que recebeu hoje um pedido da Federação Ucraniana de Futebol para adiar seus jogos agendados para março", afirmou em comunicado. "A Fifa permanece em contato regular com a Uefa e a Federação Escocesa de Futebol para encontrar uma solução adequada". "A Fifa expressa sua mais profunda solidariedade a todos os afetados pelo que está acontecendo na Ucrânia. Uma nova atualização será fornecida oportunamente", completou a entidade.

A Federação Escocesa e a Federação Ucraniana não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

O sorteio para os grupos do Mundial está previsto para 1º de abril, em Doha.

Como a Copa do Mundo só começa em 21 de novembro, pode haver a opção de completar os jogos da repescagem durante o ano.

O futebol doméstico ucraniano foi interrompido desde que o país foi invadido pela Rússia em 24 de fevereiro.

