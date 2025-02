Vasco estreia na Copa do Brasil diante do União Rondonópolis

O Vasco enfrenta o União Rondonópolis, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (18) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (Espírito Santo), em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. A Rádio Nacional transmite o jogo ao vivo.

O Cruzmaltino estreia na competição nacional em um momento negativo na temporada, após quatro jogos sem vitórias pelo Campeonato Carioca (duas derrotas e dois empates).

Após a derrota de 2 a 0 para o Flamengo no último sábado (15), o técnico Fábio Carille afirmou que o momento agora é de o Vasco se concentrar na estreia na Copa do Brasil: “Temos que levar a sério todas as competições, e agora viramos a chavinha do Campeonato Carioca e pensamos apenas na Copa do Brasil”.

🗓 O próximo jogo do Vasco é válido pela Copa do Brasil ⚽



📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/1eyq36FnLp — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 17, 2025

Para o confronto com o União Rondonópolis o time de São Januário conta com alguns retornos, entre eles do volante Jair, que não enfrentou o Flamengo, e do atacante Rayan, que acaba de conquistar o título do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira.

Assim, uma possível escalação do Vasco para a estreia na Copa do Brasil é: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Philippe Coutinho e Zuccarello; Vegetti.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite União Rondonópolis e Vasco com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo, reportagem de Bruno Mendes e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: