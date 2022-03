Com quatro de paraguaia, Avaí/Kindermann goleia no Brasileiro Feminino

A meio-campista paraguaia Fabíola Sandoval, do Avaí/Kindermann, foi a protagonista deste domingo (20) à tarde pela terceira rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino. A jogadora de 22 anos foi às redes quatro vezes na goleada das Leoas Avaianas por 5 a 2 sobre o Esmac-PA, no estádio Salézio Kindermann, em Caçador (SC).

Vitória gigante das Leoas! 🦁



Com direito a quatro gols da Sandoval! O Avaí/Kindermann venceu a Esmac por 5 a 2 e conquistou a primeira vitória na minha disputa!

A primeira vitória na edição deste ano do Brasileiro levou as catarinenses ao oitavo lugar, na zona de classificação à próxima fase, com quatro pontos. As paraenses, que sofreram a terceira derrota em três rodadas, ocupam a lanterna da competição.

As anfitriãs saíram na frente aos 22 minutos do primeiro tempo, com a atacante Raquel aproveitando um bate-rebate na área. Aos 42, a meia Vilma chutou cruzado e Sandoval completou para as redes, fazendo o primeiro dela na tarde. A parceria funcionou de forma semelhante aos 14 minutos da etapa final, outra vez com gol da paraguaia. O Esmac descontou dez minutos depois, com a meia-atacante Lorraine Caixeta cobrando falta.

Aos 34, porém, novamente Vilma apareceu pelo lado do campo e cruzou rasteiro para Sandoval concluir, marcando o terceiro dela no jogo. A dois minutos do fim do tempo regulamentar, em nova cobrança de falta, Lorraine Caixeta fez o segundo das paraenses. Nos acréscimos, a lateral Suyane escapou da marcação pela esquerda e deixou Sandoval livre, sem goleira, para assinalar mais um gol e dar números finais ao placar.

Outros dois jogos movimentaram o Brasileiro Feminino neste domingo (também com muitos gols). No Defelê, em Brasília, o Real Brasília venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2. As paulistas chegaram a abrir 2 a 0, com dois gols da meia Raquel. As Leoas do Planalto buscaram o empate com as atacantes Marcela Guedes e Dany Helena. A virada veio aos 43 minutos da etapa final, com Dany Helena cobrando pênalti.

Que virada das Leoas do Planalto!



Com gols de Marcela Guedes e Dani Helena (duas vezes), o Real Brasília venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2!

A equipe da capital federal foi a seis pontos e subiu para quinto lugar, podendo ser ultrapassada na rodada se São Paulo e Flamengo vencerem os respectivos compromissos contra Internacional e Ferroviária, nesta segunda-feira (21). As Bragantinas permanecem zeradas, na penúltima colocação, superando o Esmac no saldo de gols.

No estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), São José e Cresspom-DF empataram por 2 a 2. Ao contrário do jogo em Brasília, foi o time do Distrito Federal quem fez 2 a 0, com gols da meia Thaynara e da atacante Keké, cedendo a reação ao rival paulista. A meia Larissa Vasconcelos e a zagueira Karen (nos acréscimos) evitaram a derrota das Meninas da Águia.

As joseenses ocupam o nono lugar da competição, com os mesmos quatro pontos do Avaí/Kindermann, ficando atrás no saldo de gols. O Cresspom aparece na 14ª e antepenúltima posição, com um ponto ganho.