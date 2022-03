Copa do Mundo: CBF define local de treinos e hospedagem da seleção

Com a classificação garantida para a Copa do Mundo de 2022 (Catar), o Brasil já sabe onde treinará e ficará hospedado durante sua participação na competição, que será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

A casa da #SeleçãoBrasileira na Copa do Mundo! Comissão técnica definiu as instalações que receberão a equipe brasileira durante o Mundial no Catar. Vem conhecer! ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/7vkKI37cCl — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 10, 2022

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quinta-feira (10) que a seleção brasileira usará as instalações do estádio Grand Hamad para realizar seus treinos e do Westin Doha Hotel & Spa para hospedar a equipe.

“Nossa primeira visita ao Catar foi ainda em agosto de 2019, com o Luis Vagner [gerente] e o Hamilton Correa [administrador]. Desde então, nós temos avaliado as opções para encontrar aquela que melhor atendesse a nossa demanda. Fizemos mais três vistorias in loco ao longo dos últimos anos. Essa proatividade e planejamento foram fundamentais. Agora que está tudo confirmado e pudemos anunciar oficialmente a nossa casa, temos a confiança de que nossas instalações estarão à altura da seleção brasileira”, declarou o coordenador da seleção brasileira, o ex-jogador Juninho Paulista.

O estádio Grand Hamad é a casa do Al Arabi. Será nestas instalações que a seleção brasileira realizará seus treinos. Segundo a CBF, o local conta com gramado e vestiários de nível internacional, além de arquibancada e instalações preparadas para receber a imprensa mundial. “O espaço ainda será complementado com uma academia de ponta, sala para entrevistas coletivas, centro de mídia e também um espaço de convivência para os jogadores convocados receberem seus familiares”, diz a entidade.