Copa do Nordeste: Atlético derrota CRB e mantém sonho de classificação

O Atlético-BA derrotou o CRB por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (10) no Carneirão, em Alagoinhas, e mantém vivo o sonho de avançar para as quartas de final da Copa do Nordeste. Com este triunfo, em jogo atrasado da 2ª rodada, a equipe baiana assumiu a 4ª posição do Grupo A com 10 pontos.

O CARCARÁ FOI GIGANTE! O @atletico_ba ESTÁ VIVO PELA CLASSIFICAÇÃO! 🔥⚽ pic.twitter.com/0diQw8BMIM — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 11, 2022

Já o Galo da Praia perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Grupo B, ficando na vice-liderança da chave com 14 pontos, um a menos do que o líder Ceará.

Em uma partida muito movimentada, o gol da vitória do Atlético-BA saiu apenas aos 40 minutos da etapa final, quando Miller tocou para Emerson, que bateu colocado para vencer o goleiro Diogo Silva.

As equipes voltam a jogar pela competição apenas no dia 19, quando todas os jogos terão início às 17h45 (horário de Brasília). O CRB visita o Fortaleza, enquanto o Atlético-BA recebe o Sousa.