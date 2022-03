Eliminatórias: com covid-19, Pepe desfalca Portugal contra a Turquia

O zagueiro português Pepe perderá a partida da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Turquia, na quinta-feira (24), após ser diagnosticado com covid-19, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

A ausência do jogador de 39 anos significa que Portugal ficará sem os dois zagueiros titulares para o confronto no Porto, uma vez que Rúben Dias fora descartado devido a uma lesão na coxa.

𝙁𝙤𝙘𝙖𝙙𝙤𝙨 𝙣𝙤 𝙟𝙤𝙜𝙤! 👊



🏆 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘊𝘶𝘱 𝘗𝘭𝘢𝘺-𝘖𝘧𝘧𝘴

🇵🇹✖🇹🇷

🗓 5ª feira às 19h45 (PT) pic.twitter.com/Jtn2YCB3AE — Portugal (@selecaoportugal) March 22, 2022

O técnico Fernando Santos convocou o zagueiro Tiago Djalo, do Lille, como substituto de Pepe.

Os vencedores da partida enfrentarão a Itália ou a Macedônia do Norte cinco dias depois em um jogo que determinará uma das últimas três vagas para as equipes europeias no Mundial do Catar, que começará em novembro.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.