F1: Hulkenberg substituirá Vettel pela 2ª vez na Aston Martin este ano

O alemão Nico Hulkenberg correrá pela Aston Martin no Grande Prêmio da Arábia Saudita, no domingo (27), no lugar de Sebastian Vettel, uma vez que o compatriota tetracampeão não conseguiu se recuperar da covid-19 a tempo, disse a equipe de Fórmula 1.

Vettel ficou de fora da abertura da temporada no fim de semana passado no Bahrein depois de testar positivo para o vírus, sendo substituído pelo reserva Hulkenberg, que terminou em 17º.

A Aston Martin disse no Twitter que a previsão é de que Vettel esteja apto para o Grande Prêmio da Austrália, programado para 8, 9 e 10 de abril em Melbourne.

"Nico se saiu bem no Barein e temos certeza de que fará o mesmo em Jeddah", disse a equipe.

As equipes estão em ação no circuito Corniche em Jeddah nesta sexta-feira (25) para as duas primeiras sessões de treinos antes da corrida de domingo (27).

"Depois de me familiarizar com o AMR22 no Barein no último fim de semana, correr na Arábia Saudita me dará a oportunidade de desenvolver e melhorar ainda mais minha compreensão do carro", disse Hulkenberg. “O trabalho que fiz no simulador no início desta semana me deu uma visão extra e me ajudou a me preparar para esta pista rápida e fluida."

