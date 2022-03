Vettel está fora do GP do Bahrein por covid-19; Hulkenberg o substitui

O alemão Nico Hulkenberg substituirá o compatriota Sebastian Vettel na abertura da temporada da Fórmula 1 no Bahrein, depois que o tetracampeão mundial testou positivo para covid-19, disse a equipe Aston Martin nesta quinta-feira (17).

Hulkenberg é o piloto reserva da equipe. Ele já substituiu o mexicano Sergio Perez duas vezes e o canadense Lance Stroll uma vez em 2020, quando a equipe de Silverstone competia como Racing Point, com ambos os pilotos testando positivo para covid-19.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.



Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC