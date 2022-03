Fórmula 1: Haas anuncia Kevin Magnussen como novo piloto

A equipe de Fórmula 1 Haas anunciou na tarde desta quarta-feira (9) que o piloto dinamarquês Kevin Magnussen será o substituto do russo Nikita Mazepin na temporada 2022 da categoria automobilística.

O piloto dinamarquês correrá ao lado do alemão Mick Schumacher, enquanto o brasileiro Pietro Fittipaldi permanecerá na posição de piloto reserva da equipe norte-americana.

“Estava olhando em uma direção diferente em relação aos meus compromissos para 2022, mas a oportunidade de voltar a competir na Fórmula 1, e com uma equipe que conheço extremamente bem, foi simplesmente muito atraente”, declarou Magnussen após o anúncio.

A Haas cortou os laços na semana passada com Mazepin, de 23 anos, e o patrocinador Uralkali após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O primeiro contato do dinamarquês com o carro VF-22 será entre os dias 10 e 12 de março nos testes oficiais de pré-temporada realizados no Circuito Internacional do Barein.