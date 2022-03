Pietro Fittipaldi fará testes pela Haas no Bahrein nesta quinta

O brasileiro Pietro Fittipaldi, piloto reserva da Haas, testará pela equipe no Bahrein nesta quinta-feira (10) após a saída do piloto russo Nikita Mazepin, disse a escuderia de Fórmula 1 dos Estados Unidos.

A Haas cortou os laços na semana passada com Mazepin, de 23 anos, e o patrocinador Uralkali, de propriedade de seu pai bilionário Dmitry, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

The team's freight arrived late last night to the circuit in Bahrain.



This delay will impact our programme but we are targeting being out on track for the second session Thursday afternoon with @PiFitti driving the VF-22.#HaasF1 pic.twitter.com/Zppbjbkn8a