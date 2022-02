Fórmula 1: britânico Lando Norris correrá pela McLaren até 2025

Lando Norris continuará sendo piloto de Fórmula 1 da McLaren até pelo menos o final de 2025, após fechar um novo contrato de quatro anos, informou a equipe nesta quarta-feira (9).

O piloto de 22 anos conquistou quatro pódios que lhe renderam o sexto lugar no Mundial da categoria e ajudaram a McLaren a chegar ao quarto lugar no Mundial de Construtores em 2021.

O novo acordo assegura o britânico na McLaren pela totalidade da era das regras atuais, começando com os carros de novo visual deste ano, durante as quais a equipe espera reacender sua antiga forma que a levou a disputar e vencer o campeonato.

One of our own. 🧡 @LandoNorris ➡️ 2025. pic.twitter.com/awfyNuKz1u