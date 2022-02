Flamengo contrata Fabrício Bruno para reforçar setor defensivo

O Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, ex-Bragantino, na manhã desta quarta-feira (9). É o segundo reforço do Rubro-Negro na temporada, após a chegada do atacante Marinho.

O jogador de 25 anos e 1.92 m será apresentado oficialmente pelo clube na tarde de hoje. Ele estava desde 2020 no RB Bragantino, no qual foi um dos capitães e também vice-campeão da Copa Sul-Americana no ano passado. Revelado pelo Cruzeiro em 2015, Fabrício Bruno também passou pela Chapecoense (de 2017 a 2018).

Fala, Nação! Confira na FlaTV a entrevista com o zagueiro Fabrício Bruno, nosso novo reforço: https://t.co/codajcNVSc#FabrícioBrunoChegou pic.twitter.com/mc9jTfdpF3 — Flamengo (@Flamengo) February 9, 2022

O zagueiro esteve esta manhã no clube onde participou de atividades físicas na academia. O reforço para a zaga chega em boa hora, tendo em vista que Rodrigo Caio segue em recuperação no departamento médico, após uma artroscopia no joelho, e o clube também ficou desfalcado de Bruno Viana, devolvido ao Porto (Portugal). O setor defensivo do Rubro-Negro conta também com David Luiz, Gustavo Henrique e Léo Pereira, além dos jovens Cleiton e Gabriel Noga.