Futebol feminino: Brasil decide Sul-Americano Sub-17 com a Colômbia

O Brasil decide neste sábado (19) o título do Sul-Americano de futebol feminino sub-17, em jogo contra a Colômbia disputado a partir das 20h30 (horário de Brasília) no estádio Charrúa, em Montevideú (Uruguai).

A seleção brasileira chega ao último compromisso do quadrangular final da competição empatada em número de pontos com as colombianas, que também têm 6 pontos após vencerem os dois compromissos anteriores. Porém, o Brasil tem vantagem em caso de empate, por ter melhor saldo de gols. Assim, em caso de igualdade no marcador o título é verde-amarelo.

Com este panorama, a técnica Simone Jatobá espera sair com o triunfo no jogo decisivo: “Queremos que elas desempenhem o nosso futebol, isso que a gente vem apresentando desde os primeiros jogos. Pode esperar que o Brasil vai colocar o seu futebol dentro de campo, a sua forma de jogar, e a maior vontade do mundo para fazer que tudo se encaixe corretamente”.