Brasil volta a vencer no Sul-Americano sub-17: 3 a 0 no Paraguai

A seleção feminina manteve a rotina de vitórias no Sul-Americano sub-17 ao bater o Paraguai por 3 a 0, nesta quarta-feira (16) no estádio Charrua, em Montevidéu (Uruguai), pela segunda rodada do quadrangular final da competição. Com este resultado o Brasil garantiu a classificação para o Mundial da categoria.

FIM DE JOGO! VAGA GARANTIDA NO MUNDIAL FEMININO SUB-17! 💚💛 pic.twitter.com/8p0dHIpKL2 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 16, 2022

Com o triunfo desta quarta a equipe canarinho manteve 100% de aproveitamento em seis jogos, marcando 32 gols e não sofrendo nenhum.

O Brasil abriu o placar aos 10 minutos, quando Aline recebeu de Rebeca e tocou por cobertura. O 2 a 0 veio apenas no segundo tempo, quando Dudinha finalizou cruzado para superar a goleira adversária aos 7 minutos. Mas a seleção brasileira queria mais, e conseguiu aos 41 minutos, com Rhaissa.

Oi, @FIFAWWC! 👋



Nos vemos em outubro na Índia, hein! 🇧🇷 🇮🇳 pic.twitter.com/52VuJCSjmq — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 16, 2022

O último compromisso da equipe canarinho na competição será no próximo sábado (19), quando pega a Colômbia na última rodada do quadrangular final.