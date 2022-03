Juventus é eliminada da Liga dos Campeões pelo Villarreal

O Villarreal (Espanha) marcou três gols nos minutos finais de uma impressionante vitória por 3 a 0 sobre a Juventus (Itália) na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (16), condenando o time italiano a uma derrota por 4 a 1 no agregado e a uma eliminação na mesma fase da Liga dos Campeões pela terceira temporada consecutiva.

Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, a Juventus dominou o primeiro tempo em casa e teve a infelicidade de não ir para o intervalo na frente, pois um belo chute de Dusan Vlahovic bateu do travessão.

A equipe não conseguiu manter a pressão após o intervalo, e o Villarreal parecia esperar pelo seu momento, que veio aos 33 minutos, quando os visitantes tiveram um pênalti marcado após revisão do VAR (árbitro de vídeo).

Gerard Moreno, que tinha acabado de entrar em campo, cobrou a penalidade e colocou os espanhóis na frente.

A Juve apostou no atacante argentino Paulo Dybala para empatar, mas gols do zagueiro Pau Torres e outro pênalti, desta vez convertido por Arnaut Danjuma, completaram a vitória da equipe do técnico Unai Emery.

Já o atual campeão europeu Chelsea (Inglaterra) deixou de lado seus problemas fora de campo para chegar às quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Lille (França) por 2 a 1, completando uma vitória por 4 a 1 no agregado.

O time do Campeonato Inglês, jogando em meio a sanções impostas ao proprietário russo Roman Abramovich após a invasão da Ucrânia pela Rússia, cumpriu sua tarefa fora de casa com gols de Christian Pulisic e Cesar Azpilicueta.

