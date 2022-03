Liga dos Campeões: Lodi garante classificação do Atlético de Madri

O Atlético de Madri (Espanha) eliminou o Manchester United (Inglaterra) da Liga dos Campeões e passou para as quartas de final com uma vitória fora de casa, nesta terça-feira (15), conquistada com um gol de cabeça do lateral brasileiro Renan Lodi, que garantiu ao time espanhol um triunfo por 1 a 0 no Old Trafford, e de 2 a 1 no placar agreado.

¡FINAAAAAAAAAL! 🤩



¡ESTAMOS EN LOS CUARTOS DE LA @LigaDeCampeones! 👏🏻



❤️🤍 ¡¡𝗩𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦 𝗔𝗧𝗟𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗧𝗜!! ❤️🤍 pic.twitter.com/gDhldpTwzi — Atlético de Madrid (@Atleti) March 15, 2022

Após uma jogada de contra-ataque (a marca registrada do Atlético), um passe inteligente do português João Félix encontrou o francês Antoine Griezmann, cujo cruzamento foi concluído na segunda trave pelo lateral Lodi.

O gol saiu no momento em que o United criava as melhores chances, embora Félix tivesse tido um gol anulado um pouco antes por impedimento.

O United se lançou para frente após o intervalo em busca do empate, mas sem organização nos ataques para furar a disciplinada defesa espanhola, que se manteve firme para a vitória.

Também nesta terça, o atacante Darwin Nuñez garantiu a vitória de 1 a 0 do Benfica (Portugal) sobre o Ajax (Holanda), também classificando o time para as quartas de final da Liga dos Campeões.

O atacante uruguaio superou a defesa do Ajax para marcar após uma cobrança de falta, em um ataque raro do clube português, que teve uma forte atuação defensiva na Johan Cruyff Arena para avançar por 3 a 2 no placar agregado.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.