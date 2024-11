Mascherano é anunciado como novo técnico do Inter Miami

O Inter Miami (EUA) anunciou, nesta terça-feira (26), o ex-meio-campista argentino Javier Mascherano como seu novo técnico, reunindo-o assim com o antigo companheiro Lionel Messi, capitão do time da Major League Soccer.

Mascherano, que tem contrato até 2027, jogou no River Plate (Argentina), no Corinthians, no Liverpool (Inglaterra) e no Barcelona (Espanha), onde esteve em campo com Messi tanto no clube quanto na seleção.

O técnico de 40 anos deixa o cargo de treinador das equipes juvenis da Argentina, incluindo a equipe sub-23 nos Jogos Olímpicos de 2024.

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️



Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤.



More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 26, 2024

“Poder dirigir um clube como o Inter Miami é uma honra para mim e um privilégio que vou me esforçar para aproveitar ao máximo”, disse ele, elogiando a ambição e a infraestrutura do clube.

“Estou ansioso para trabalhar com as pessoas do Inter Miami para ajudar o clube a alcançar novos patamares e proporcionar aos torcedores mais momentos inesquecíveis”.

Além de Messi, ele também comandará ex-companheiros de Barça como o uruguaio Luis Suárez e os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets.

A equipe da MLS ficou sem técnico quando Gerardo “Tata” Martino deixou o cargo alegando motivos pessoais.

“Javier acumulou uma experiência inigualável em sua carreira, desde jogar nos maiores palcos do mundo até ser técnico em nível internacional juvenil. Ele tem a combinação de habilidades e experiência que estávamos procurando”, disse o proprietário gerente do Inter Miami, Jorge Mas.

