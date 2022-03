Com 3 de Benzema, Real Madrid bate PSG e avança na Liga dos Campeões

O atacante francês Karim Benzema marcou três gols e comandou a virada do Real Madrid (Espanha) sobre o PSG (França) por 3 a 1, nesta quarta-feira (9), classificando o time espanhol para as quartas de final da Liga dos Campeões por 3 a 2 no resultado agregado.

Kylian Mbappé abriu o placar antes do intervalo. Os franceses estavam com 2 gols de diferença no agregado na disputa de oitavas de final e tiveram chances de aumentar a vantagem.

Porém, Benzema empatou aos 16 minutos do segundo tempo após um erro grave do goleiro do PSG, o italiano Gianluigi Donnarrumma.

Entusiasmado por um estádio Santiago Bernabéu lotado, Benzema marcou novamente aos 31 após passe do croata Luka Modric, e o atacante francês alcançou o terceiro dois minutos depois, colocando o time recordista 13 vezes campeão europeu nas quartas de final.

🔝3️⃣ ¡@Benzema se convierte en el tercer máximo goleador de nuestra historia!

⚽ 309#RealFootball pic.twitter.com/tQq611X2ho — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2022

“Perdemos o jogo de ida, estávamos perdendo no intervalo [...]. Foi muito difícil, mas este é um jogo da Liga dos Campeões e somos o Real Madrid”, declarou Benzema a repórteres.

“A virada veio por uma questão de força mental. Não foi um erro de Donnarumma, foi minha pressão sobre ele. Quando pressionamos assim, podemos vencer qualquer um. Cada jogo é uma final para nós e hoje vimos que o Real Madrid está vivo”.

Em outro jogo da rodada, o Manchester City (Inglaterra) se classificou para as quartas de final após empatar por 0 a 0 com o Sporting (Portugal) na partida da volta, avançando por 5 a 0 no agregado.

FULL TIME | Goalless on the night but our five goals in the first leg means we're through to the quarter-finals 🙌



🔵 0-0 🟢 #ManCity pic.twitter.com/LRS8fmaXeW — Manchester City (@ManCity) March 9, 2022

* É proibida a reprodução deste conteúdo.