Futebol: Sindicato de Atletas e Fluminense repudiam atos de violência

A violência protagonizada por um grupo de torcedores do Fluminense foi repudiada pelo Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio . Em nota, a entidade prestou apoio incondicional ao atleta Felipe Mello, ao treinador Abel Braga e ao presidente Mario Bittencourt, além de se solidarizar aos seguranças, que no cumprimento de suas obrigações foram "covardemente agredidos por um grupo de desequilibrados que se acham torcedores".

O episódico ocorreu nesta , quando o Fluminense voltava do Paraguai, após ser eliminado pelo Olimpia (Paraguai) na cobrança dos pênaltis.

A diretoria do Fluminense também publicou comunicado, condenando as brigas e a confusão durante o desembarque do time no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

“Entende-se a tristeza e a irritação que tomam conta de toda a torcida por não termos conquistado a classificação. O que foge à compreensão são atos de violência de uma minoria mal-intencionada contra pessoas que estão no exercício de seu ofício - e, mais uma vez, para os quais a conquista da classificação e a disputa pela taça seriam motivo de orgulho e de crescimento profissional”, diz o comunicado

O Fluminense volta a campo na próxima , às 20h (horário de Brasília), para enfrentar o Botafogo. O jogo será no Estádio Nilton Santos e será o primeiro confronto por uma vaga para a final do Campeonato Carioca.