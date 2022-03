Flu é superado pelo Olimpia e fica fora dos grupos da Libertadores

O Fluminense perdeu a oportunidade de disputar a fase de grupos da Copa Libertadores, pois foi superado pelo Olimpia (Paraguai) na disputa de pênaltis, na noite desta quarta-feira (16) no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Com isto, a equipe das Laranjeiras terá que se contentar com a participação na Copa Sul-Americana.

Perfeito nos pênaltis! Assim o Olimpia eliminou o Fluminense e garantiu vaga na Fase de Grupos da CONMEBOL Libertadores 2022.

Como venceu a partida de ida da terceira fase prévia da competição continental por 3 a 1, o Tricolor chegou ao confronto em solo paraguaio com uma vantagem considerável, podendo se classificar de forma direta mesmo com uma derrota por um gol de diferença. Ao Olimpia restava ao menos vencer por ao menos dois gols de diferença para disputar a classificação nos pênaltis. E foi isso que a equipe da casa fez.

Empurrado por sua apaixonada torcida, o Olimpia assumiu o controle da partida no primeiro tempo. A única oportunidade clara do Fluminense na etapa foi em chute de Germán Cano, que parou em defesa de Olveira. Já os paraguaios foram mais efetivos, e abriram o placar aos 35 minutos com Recalde, após a bola ser escorada por Silva.

Na etapa final o panorama mudou pouco, e a pressão dos paraguaios aumentou demais, até que, aos 43 minutos, Paiva marcou para levar a disputa para os pênaltis.

Demonstrando claramente estar abalado, o Tricolor foi muito mal, e viu Olveira defender as cobranças de Willian e Felipe Melo, enquanto André chutou forte para marcar o gol de honra. Já o Olimpia foi perfeito, com gols de Quintana, Camacho, Ortiz e Derlis González.

Com a desclassificação da Libertadores, o Fluminense disputa agora a Sul-Americana, se juntando aos brasileiros Atlético-GO, Ceará, Cuiabá, Santos, Internacional e São Paulo.