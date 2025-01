Mesmo com negociações, ataques israelenses matam dezenas em Gaza

Ataques militares israelenses na Faixa de Gaza mataram pelo menos 70 pessoas neste sábado (4), disseram médicos palestinos, enquanto mediadores lançam uma tentativa de cessar-fogo para acabar com a guerra que já dura 15 meses.

Pelo menos 17 pessoas morreram em bombardeios contra duas casas na Cidade de Gaza, o primeiro tendo atingido uma casa da família Al-Ghoula, destruindo completamente o edifício, disseram médicos e moradores.

“Por volta das 2h, fomos acordados com o som de uma grande explosão”, afirmou à Reuters Ahmend Ayyan, um vizinho, dizendo que 14 ou 15 pessoas estavam na casa. “A maioria é de mulheres e crianças, são todos civis, não há ninguém ali que disparou mísseis ou que seja da resistência.”

Pessoas vasculharam os escombros para tentar encontrar possíveis sobreviventes, e médicos afirmaram que várias crianças estão entre os mortos. Pequenos focos de incêndio ainda atingiam móveis do local nas ruínas, mesmo horas depois do ataque.

O setor militar israelense não comentou imediatamente sobre o incidente.

Outro ataque contra uma casa na Cidade de Gaza matou cinco pessoas neste sábado, informou o Serviço de Emergência Civil palestino, acrescentando que outras dez pessoas podem estar sob os escombros.

As forças armadas de Israel afirmaram que continuaram nesta semana suas operações em Beit Hanoun, no norte do enclave, onde o Exército está operando há três meses e destruiu um complexo militar usado pelo Hamas.

Pelo menos outros seis palestinos morreram em ataques israelenses em Jabalia, no norte, e perto da cidade central de Deir Al-Balah, disseram médicos.