Grêmio perde para Mirassol e cai na primeira fase da Copa do Brasil

Em um jogo muito movimentado, o Mirassol derrotou o Grêmio por 3 a 2, nesta terça-feira (1) em São Paulo, e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora o Leão da Alta Araraquarense pega o Azuriz.

LEÃO NA #SegundaFase! 🦁



Em um jogaço, o @mirassolfc marcou 3️⃣ gols, superou o @Gremio e conquistou a classificação para a próxima etapa pela primeira vez! 👏



📸: Marcos Freitas/Agência Mirassol Fc #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/E4Xe98rtqJ — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) March 2, 2022

A equipe da casa começou melhor, pressionando muito, e conseguiu abrir o marcador logo aos 4 minutos com o meio-campista Camilo. Mas, ainda na etapa inicial, o Tricolor virou graças a gols de Diego Souza (aos 19) e de Bruno Alves (aos 22). Porém, antes do intervalo, Fabrício Daniel voltou a deixar tudo igual.

Assim, a vitória final do Mirassol só foi definida no segundo tempo, quando, aos 8 minutos, Camilo encontrou na área Fabinho, que passou por dois adversários antes de marcar um belo gol.

Quem também se classificou, mas com um empate fora de casa, foi o Goiás, que ficou no 1 a 1 com o Souza no Marizão. Nicolas abriu o placar para o Esmeraldino, que pega o Criciúma na próxima fase, enquanto Esquerdinha empatou para o Dino.

O @goiasoficial está muito 🔛 na #SegundaFase! 🇳🇬



Em empate por 1️⃣ a 1️⃣ contra o Sousa-PB, o Esmeraldino garantiu a vaga na próxima etapa!



📸: Fernando Lima/Goiás EC #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/hlXF7YDeF1 — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) March 2, 2022

Em partida que teve início mais cedo, o Moto Club superou a Chapecoense por 3 a 2 no Castelão. O Papão do Norte contou com gols de Dagson (dois) e Sousa (contra). Já Tiago Real e Perotti descontaram para a equipe catarinense. Na próxima fase o time maranhense pega o Tombense.

NOS INSTANTES FINAIS, DEU @motocluboficial!



O Papão do Norte superou a @ChapecoenseReal por 3️⃣ a 2️⃣ e conquistou a classificação para a #SegundaFase! 👏



📸: Hiago Ferreira #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/wJuKUbmMD6 — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) March 2, 2022

Outra equipe a conseguir a classificação em casa foi o Pouso Alegre, que, jogando no Manduzão, derrotou o Paraná por 2 a 0, com gols de Denner e Eberê. Na segunda fase o Dragão mede forças com o Coritiba.