Lucão do Break garante classificação do Guarani na Copa do Brasil

O Guarani garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após derrotar o Maricá FC por 1 a 0, nesta terça-feira (1) no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. Agora o Bugre aguarda o confronto entre Rio Branco-AC e Vila Nova, na quarta (2), para saber quem será seu adversário na próxima etapa da competição.

E aí, Nação! Quem acertou o resultado no placar? 👇🏼 pic.twitter.com/QDV9XWYwqr — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) March 1, 2022

A vitória do Guarani foi garantida aos 35 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Átila vacila na saída dentro da área, perde a bola para Lucão do Break, que bate cruzado para vencer o goleiro Arthur.

Tombense avança

Quem também se classificou nesta terça foi o Tombense, que, no estádio Inaldão, ficou no 0 a 0 com o Icasa. O empate foi o suficiente para a equipe mineira avançar nesta fase da competição.