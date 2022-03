Itália fica fora da Copa do Catar

A Itália está mais uma vez fora da Copa do Mundo, após perder de 1 a 0 em casa para a Macedônia do Norte, pela semifinal da repescagem das Eliminatórias Europeias nesta quinta-feira (24). Um gol de Aleksandar Trajkovski nos últimos minutos garantiu aos visitantes uma enorme vitória.

A campeã europeia Itália não se classificou para a Copa do Mundo quatro anos atrás, a primeira vez que isso aconteceu desde 1958, mas dominou o jogo em Palermo desde o início e parecia a caminho da vitória.

A dona da casa ficou mais desesperada em busca do gol da vitória após o intervalo, mas as chances apareciam e eram desperdiçadas. Nos acréscimos, Trajkovski acertou um bonito chute de fora da área para dar início às comemorações da Macedônia do Norte.

O time italiano de Roberto Mancini teve 32 finalizações na partida, mas de algum jeito não conseguiu marcar, e a Macedônia do Norte enfrentará Portugal na final da sua chave da repescagem na próxima semana por um lugar na Copa do Mundo do Catar.

Os nervos tomaram conta da Itália com o andamento da partida e as suas finalizações ficaram mais erráticas. Mancini mexeu, promovendo a estreia do atacante João Pedro, do Cagliari (Itália), mas a Macedônia do Norte aproveitou seu único ataque significativo na partida.

A Itália não parecia estar correndo riscos, mas Trajkovski, que joga pelo Al-Fayha (Arábia Saudita), tinha outras ideias e escreveu seu nome no folclore da Macedônia do Norte, com um chute que pegou na parte de dentro da trave e chocou os torcedores italianos.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.