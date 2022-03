Messi está apto para jogos da Argentina nas Eliminatórias, diz técnico

O astro do futebol Lionel Messi está apto para jogar pela seleção argentina pela rodada de encerramento das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar de 2022, depois de desfalcar seu clube, o Paris Saint-Germain, na última partida, afirmou nesta quinta-feira (24) o técnico da Argentina, Lionel Scaloni.

A Argentina, que já está classificada para a Copa do Mundo, recebe na sexta-feira (25), no estádio do Boca Juniors, a seleção da Venezuela, e visita quatro dias depois o Equador na cidade de Guayaquil.

#SelecciónMayor 🎙️ @lioscaloni en conferencia: "Los tiempos son muy cortos. Ahora estamos bien. Cuando venga el sorteo y sepamos con qué equipos jugar veremos si tenemos que empezar a trabajar otros aspectos". pic.twitter.com/lbpC3X4wID — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 24, 2022

Messi não foi relacionado no final de semana na derrota por 3 a 0 do PSG como visitante para o Mônaco, por conta de um "quadro de gripe", segundo informou há uma semana o clube da capital francesa.

"Leo está bem, treinou normalmente depois do processo gripal pelo qual passou, e está disponível para jogar. Esperamos que faça uma boa partido", disse Scaloni em uma coletiva de imprensa.

Scaloni acrescentou que "Messi não foi afetado pela situação [do PSG eliminado da Liga dos Campeões], está bem, demonstra isso cada vez que vem aqui, e amanhã [sexta-feira] tem a oportunidade em seu país, com sua gente, e talvez seja a última partida (antes do Mundial) para poder se despedir da melhor maneira da Argentina".

O técnico não poderá contar com os lesionados ou suspensos Marcos Acuña, Alejandro Gómez, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez, enquanto a presença de Ángel Di María, que tem uma lesão muscular, não está confirmada na equipe titular.

