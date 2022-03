NFL: Tom Brady desiste de aposentadoria e disputará próxima temporada

O quarterback sete vezes campeão do Super Bowl Tom Brady anunciou de forma inesperada que desistiu de sua decisão de se aposentar e que retornará para disputar a próxima temporada da NFL (liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos) pelo Tampa Bay Buccaneers, naquela que será sua 23ª temporada na liga.

Brady, de 44 anos e um dos maiores jogadores da história da NFL, surpreendeu o mundo esportivo com a desistência da aposentadoria, somente seis semanas após anunciá-la.

“Nestes últimos dois meses percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas”, disse Brady, no último domingo (13), em postagem no Twitter. “Esse tempo chegará. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de equipe e amo minha família que me apoia. Eles tornam tudo isso possível. Estou voltando para a minha 23ª temporada em Tampa. Negócio inacabado”, afirmou.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm — Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022

Pouco depois de Brady fazer seu anúncio, os Buccaneers reagiram com sua própria mensagem no Twitter: “Ele está de voooolta”, disse a equipe com um vídeo do quarterback entrando em campo.

A NFL ecoou esse sentimento tuitando uma foto de um Brady sorridente com a legenda: “Ele está de volta”.

O treinador principal do Tampa, Bruce Arians, disse que estava “extasiado” com a notícia.

“Como disse Tom, seu lugar agora é no campo de futebol”, afirmou Arians. “Ele ainda está jogando em um nível para ser campeão e foi tão produtivo quanto qualquer um na última temporada”.

Talvez Brady tenha sido inspirado a voltar após assistir a outro grande esportista, Cristiano Ronaldo, marcar três gols na vitória do Manchester United por 3 a 2 sobre o Tottenham Hotspur pelo Campeonato Inglês em Old Trafford.

Thanks to @ManUtd and the Glazer family for hosting me and my boys yesterday. So lucky to be able to share experiences like this with them. pic.twitter.com/GDofXNZpfW — Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022

Brady entrou em campo para cumprimentar Ronaldo de 37 anos após a partida, e um dia depois anunciou seu retorno à NFL.

