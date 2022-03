Paulista: Corinthians supera Guarani nos pênaltis e está na semifinal

O Corinthians conquistou a última vaga das semifinais do Campeonato Paulista, ao superar o Guarani por 7 a 6 nas cobranças de pênaltis, após empate por 1 a 1 nos 90 minutos, nesta quinta-feira (24) na Neo Química Arena.

Agora, o Timão terá pela frente o São Paulo na próxima fase da competição. A outra semifinal colocará Palmeiras e Bragantino frente a frente.

Brilho de Cássio

O Corinthians começou melhor o confronto, e abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo em gol de cabeça do zagueiro Gil após cobrança de escanteio de Renato Augusto. Porém, o Bugre conseguiu igualar aos 8 minutos da etapa final com João Victor.

Como a igualdade perdurou até o fim, a vaga nas semifinais do Paulista teve que ser decidida nos pênaltis. Nas penalidades máximas, os jogadores do Corinthians (Fábio Santos, Giuliano, Renato Augusto, Júnior Moraes, João Victor, Fagner e Adson) não falharam, enquanto no time Campinas o volante Madison teve o seu chute defendido por Cássio.