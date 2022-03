Portugal vence Turquia por 3 a 1 e se aproxima da Copa do Mundo

Seleção de Portugal ficou um passo mais próxima da Copa do Mundo com a vitória por 3 a 1 sobre a Turquia, na qual o atacante Burak Yilmaz perdeu um pênalti a cinco minutos do fim que teria empatado a semifinal da repescagem das Eliminatórias Europeias nesta quinta-feira (24).

Empurrada por um estádio do Dragão lotado na cidade do Porto, a equipe de Portugal dominou o jogo desde o começo e abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com Otávio marcando um gol e criando outro para Diogo Jota.

Mas o time de Fernando Santos foi pressionado por um gol de Yilmaz, aos 20 minutos da etapa final, que deixou os torcedores portugueses nervosos porque a Turquia começava a ameaçar.

O zagueiro José Fonte fez falta em Enes Ünal dentro da área, aos 40 minutos, cometendo um pênalti que Yilmaz isolou por cima do travessão na cobrança.

Matheus Nunes saiu do banco de reservas e aliviou a pressão para os donos da casa, nos acréscimos, com o terceiro gol em um contra-ataque.

Após não conseguir a vaga direta em novembro, Portugal agora receberá a Macedônia do Norte na próxima terça-feira (29). O vencedor se classificará à Copa do Mundo de 2022 no Catar.

