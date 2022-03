PSG deve jogar futebol ofensivo contra Real Madrid, diz Neymar

O Paris Saint Germain deve jogar um futebol ofensivo na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, nesta quarta-feira (9), ao mesmo tempo em que deve estar atento para evitar o excesso de confiança, disse o atacante Neymar.

O PSG venceu a partida de ida em Paris por 1 a 0, mas o brasileiro acredita que a equipe deve jogar no ataque em vez de tentar defender sua vantagem magra em um Santiago Bernabéu lotado.

"Precisamos tomar a iniciativa desde o início e ser o agressor se quisermos nos classificar em Madri", disse Neymar em entrevista coletiva nesta terça-feira (8) . "Temos nossa vantagem, mas em um jogo como este não há favoritos. Temos que atacá-los, jogar para ganhar. Temos que jogar melhor do que na primeira partida em Paris."

🎙️🗣️💬@neymarjr s’est présenté en conférence de presse à la veille du 8e de finale retour de @ChampionsLeague 🆚 Real Madrid à l'Estadio Santiago Bernabéu. Extraits.👇 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2022

Depois de desfalcar a equipe por quase três meses por causa de uma lesão no tornozelo sofrida em novembro, Neymar finalmente se sente em forma para ajudar o PSG.

"Minha recuperação foi mais longa do que o esperado, mas agora estou bem. Estou pronto física e mentalmente", disse ele. "Estarei lá na quarta-feira porque estes são os tipos de jogos que os grandes jogadores querem jogar. É por isso que me preparei muito para isso, principalmente na parte mental."

O técnico do PSG, Mauricio Pochettino, elogiou Neymar pela forma como ele se preparou para a partida e acredita que ele pode fazer a diferença.

"Neymar está muito concentrado neste jogo", disse o treinador. "Ele foi contratado pelo PSG do Barcelona para ganhar a Liga dos Campeões. Deixe-o mostrar todo o seu talento amanhã. É o palco perfeito para que ele brilhe."

O atacante Kylian Mbappé treinou com seus companheiros de equipe nesta terça-feira (8), depois de se machucar no treinamento na segunda-feira e Pochettino indicou que não estava preocupado com a disponibilidade do francês.

"Mbappé está bem. Foi um pouco assustador por causa da entrada que ele recebeu nos treinos. Mas ele está bem... Em princípio, ele vai jogar. Restam 24 horas, mas tudo indica que sim", afirmou.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.