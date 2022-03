Sueco Armand Duplantis quebra recorde mundial do salto com vara

O sueco Armand Duplantis quebrou seu próprio recorde mundial do salto com vara nesta segunda-feira (7), ao atingir a marca de 6,19 metros em sua terceira tentativa no Meeting Indoor de Belgrado.

HE DID IT ‼️



Olympic pole vault champion @mondohoss600 🇸🇪 jumps 6.19m on his third attempt at the Belgrade Indoor Meeting to improve his own world record by 1cm!#WorldIndoorTour pic.twitter.com/F65RbyhTmj — World Athletics (@WorldAthletics) March 7, 2022

O jovem de 22 anos melhorou em um centímetro o seu desempenho histórico anterior.

Duplantis quebrou a marca mundial de 6,16 metros do francês Renaud Lavillenie com um salto de 6,17 metros em fevereiro de 2020, e bateu esse recorde novamente apenas uma semana depois por mais um centímetro.

Após bater novamente o recorde nesta segunda-feira, Duplantis pulou e ergueu os punhos em comemoração. O campeão olímpico e europeu de salto com vara agora está ansioso para completar seu conjunto de medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo em Eugene, no estado norte-americano do Oregon, em julho.

Ele havia feito várias tentativas de atingir a marca anteriormente, inclusive nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e disse que achava que pode ter tentado até 50 vezes antes.

World record for @mondohoss600 💫



Just days before the #WorldIndoorChamps in Belgrade in the same venue, the Olympic champion breaks his own world pole vault record with a 6.19m clearance at the #WorldIndoorTour Silver meeting 👇 — World Athletics (@WorldAthletics) March 7, 2022

“Faz muito tempo. Eu nunca tive uma altura que me desse tanto trabalho, então é uma sensação muito boa. Foi muito difícil nos últimos dois anos. Estou muito feliz”, disse Duplantis, segundo a World Athletics (Federação Internacional de Atletismo).

