Tênis: banidos de torneios por equipes, russos jogarão individualmente

A Rússia foi proibida de defender seus títulos da Copa Davis e da Copa Billie Jean King, mas seus tenistas ainda poderão competir individualmente nos Grand Slams e em eventos regulares dos circuitos.

A decisão das autoridades do tênis ocorre após a invasão da Ucrânia pela Rússia na semana passada. Belarus, uma área chave para a invasão, que a Rússia diz ser uma "operação especial", também foi banida das competições internacionais por equipes.

ITF suspends Russia and Belarus from ITF membership and international team competition



Full statement ⬇️ — ITF (@ITFTennis) March 1, 2022

"Os órgãos internacionais do tênis estão unidos em nossa condenação às ações da Rússia", disseram ATP, WTA, Federação Internacional de Tênis e os Grand Slams em comunicado conjunto.

Atletas russos e bielorrussos poderão jogar na elite dos circuitos da ATP e WTA, mas não sob o nome ou a bandeira de seus países, segundo as entidades dirigentes do tênis.

O número um do mundo, Daniil Medvedev, e o número seis do ranking, Andrey Rublev, ajudaram a Rússia a vencer a Croácia na final da Copa Davis de 2021 em Madri, em dezembro, um mês depois que as russas venceram a Copa Billie Jean King, em Praga.

As autoridades do tênis também suspenderam o evento combinado WTA-ATP de Moscou, programado para outubro.

Não estava claro se a Rússia poderá competir na lucrativa ATP Cup na Austrália. A Rússia chegou às semifinais do evento de 2022 em janeiro e venceu o torneio de 2021.

A Federação Internacional de Tênis disse que suspendeu as adesões da Federação Russa de Tênis e da Federação Bielorrussa de Tênis e retirou suas inscrições de todas as competições de equipes da ITF até novo aviso.

(Reportagem adicional de Manasi Pathak, em Bengaluru, na Índia)

