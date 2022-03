Tuchel se compromete com Chelsea, após Abramovich anunciar venda

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, afirmou que a mudança de dono do clube não afetará seu futuro em Stamford Bridge, acrescentando que o time londrino é um "encaixe perfeito" para ele.

O Chelsea está procurando um novo proprietário depois que o empresário russo Roman Abramovich disse que venderá o clube, em meio a crescentes pedidos de sanções ao magnata dos metais, semelhantes às impostas a outros oligarcas, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Thomas Tuchel is here to look ahead to #BurChe! 🎬 https://t.co/4Oh6okLihR — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 4, 2022

Questionado se teria algum problema em ficar no Chelsea, Tuchel declarou a repórteres na sexta-feira (4): "Não, eu tenho o oposto de um problema em ficar aqui."

"Eu disse muitas vezes que amo trabalhar na Premier League e amo estar na Inglaterra... O Chelsea é, do meu ponto de vista, um encaixe perfeito para mim. Eu amo estar aqui e tudo sobre o clube". "Espero que continue. Agora há incerteza, mas não é sempre assim como um técnico de futebol? Estou acostumado e treinado para viver com isso em diferentes níveis e este é o nível. Mas sou positivo e espero que as coisas terminem bem", completou.

O alemão disse que a mudança de proprietário pode afetar as negociações de contrato do clube com seus jogadores atuais. Ele acrescentou que o Chelsea ainda não discutiu seus planos para a janela de transferências.

