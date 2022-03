Vasco encara Resende para saber se terá Flu ou Fla na semi do Carioca

Recém eliminado da Copa do Brasil, o Vasco encara neste domingo (13) o Resende, às 16h (horário de Brasília) pela 11ª e última rodada da primeira fase da competição (Taça Guanabara). Quarto colocado no Cariocão, com 19 pontos, o Cruzmaltino soma o mesmo total do Botafogo, terceiro na tabela, que entra em campo, também às 16h, contra o Audax, na casa do adversário.

Os jogos deste domingo definem que enfrentará na semi o Flamengo (o terceiro colocado) ou o líder Fluminense (quarto lugar). O embate em São Januário será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentário de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Astrid Nick.

No jogo desta tarde, Zé Ricardo, técnico do Vasco, terá de contornar a ausência de Raniel, Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Ulisses, suspensos com três cartões amarelos. O treinador poderá contar com o volante Yuri Lara, já recuperado de uma entorse no tornozelo direito e que chegou a atuar contra o Juazeirense que eliminou nos pênaltis o Cruzmaltino da Copa do Brasil, na útima quarta-feira (9).

"Acho que estou zerado, fiquei um tempo parado, não foi uma lesão tão simples e acabei perdendo um tempo a forma física. Creio que já esteja apto pra começar um jogo, estou treinando forte. [A eliminação] foi um golpe duro, não esperávamos sair assim precocemente. Não consegui dormir direito, não só eu. Temos que olhar pra frente, evitar falar muito e trabalhar mais. Focar no estadual, temos um ano novo", disse o jogador durante coletiva.

Já o Resende, comandado por Sandro Sargentim, também busca a vitória tendo em vista as semifinais da Taça Rio, que reunirão do quinto ao oitavo colocados. O Gigante do Vale ocupa a sexta posição (12 pontos) na primeira fase do Carioca, e vem oscilando nos últimos confrontos. Sofreu goleada em casa para o Flu, de 4 a 0, na rodada anterior; empatou com o Flamengo em 2 a 2 no último dia 27; e na oitava rodada venceu o Boavista por 4 a 2.